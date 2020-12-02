Совфед одобрил законы о верховенстве конституции над международными актами

Поправки будут внесены в кодексы РФ и 115 законов.

Совет Федерации одобрил законы о верховенстве конституции над международными актами. Сенаторы приняли на пленарном заседании пакет инициатив, который устанавливает приоритет российского Основного закона над международными соглашениями и постановлениями международных государственных органов. Изменения будут внесены в кодексы РФ, включая КоАП, Гражданский, Гражданский Процессуальный, Уголовный, а также в 115 законов.

Глава профильного комитета СФ конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил о том, что исполнение решений международных судов, противоречащих Конституции РФ, не будет допускаться. Также речь идет о применении международных соглашений в истолковании, противоречащих Конституции РФ.

Конституционный суд получит право выносить заключение о возможности исполнения решения международных органов, противоречащих Конституции РФ. Речь также идет о постановлениях иностранных судов, если они противоречат основам публичного правопорядка РФ.

Совет Федерации одобрил закон о Госсовете.

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