В Совфеде вновь предложили сделать 31 декабря выходным

Сергей Леонов поднял вопрос на пленарном заседании СФ.

В Совете Федерации вновь предложили сделать 31 декабря выходным. Об этом на пленарном заседании заявил член социального комитета СФ Сергей Леонов. Спикер отметил, что согласно результатам проведенного соцопроса населения, 85% граждан РФ поддерживают данную инициативу. Он добавил, что внесение документа в ГД вызвало бурную дискуссию со стороны депутатов.

Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым за 31 декабря закрепляется статус нерабочего дня на постоянной основе. Чтобы миллионы граждан смогли спокойно подготовиться к празднованию Нового года...Почему правительство не воспользовалось этим правом в 2020 году, когда многие устали от пандемии? Это добавило бы праздничного настроения? Сергей Леонов, российский сенатор

Напомним, что Леонов является одним из соавтором законопроекта. Он предлагает наделить правительство России обязанностью учитывать позицию большинства по данному вопросу. При этом, общее количество нерабочих дней в году сохранилось бы. В ГД инициативу отклонили.

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Видео: YouTube / Совет Федерации