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Володин: 137 депутатов Госдумы переболели COVID-19

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Сейчас от инфекции лечится 21 человек.

Вячеслав Володин заявил, что 137 депутатов Госдумы переболели COVID-19. Об этом председатель нижней палаты парламента России рассказал на пленарном заседании 26 ноября. По данным спикера, сейчас на больничной койке находится 21 народный избранник.

Сегодня 21 депутат на больничной койке, 137 депутатов перенесли пандемию. Мы с вами видим, увеличивается постоянно число, но мы обязаны сделать все для того, чтобы люди были защищены

Вячеслав Володин, председатель Госдумы России

Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми.

Видео: Государственная Дума

Теги: вячеслав володин, госдума
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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