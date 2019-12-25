Вячеслав Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми и не имеющими срока давности. Председатель Госдумы России разместил заявление на сайте нижней палаты парламента. По мнению депутата, ничто и никто не может оправдать нацизм. Он рассказал, что в настоящее время отдельные западные страны пытаются пересмотреть причины Второй мировой войны.
Сегодня мы видим попытки поставить под сомнение решающую роль Советского Союза в разгроме нацизма. Открыто действуют силы, заинтересованные в реабилитации нацизма и его идеологов
Вячеслав Володин, председатель Госдумы России
Напомним, что 20 ноября 2020 года отмечается 75 лет с момента начала заседания международного трибунала в Нюрнберге. На нем страны антигитлеровской коалиции осудили 24 немецких руководителя. Было проведено 403 открытых заседания, а сам процесс завершился 1 октября 1946 года. Из признанных виновными 12 человек приговорены к смертной казни через повешение. Остальные наказаны отбыванием пожизненного заключения или длительным сроком в тюрьме.
Иноагентов хотят привлекать к уголовной ответственности за нарушение КоАП.
Фото: Piter.tv
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