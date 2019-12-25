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Комитет Думы поддержал ко второму чтению проект о штрафах для чиновников за оскорбления
Сегодня, 12:19
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lesjasap

Комитет Думы поддержал ко второму чтению проект о штрафах для чиновников за оскорбления

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Законопроект депутаты рассмотрят во втором чтении на пленарном заседании.

Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству Думы поддержал ко второму чтению проект о штрафах для чиновников за оскорбления. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил глава комитета по информационной политике ГД Александр Хинштейн.

Комитет поддержал наш с А. Турчаком законопроект о "хамстве чиновников", подготовленный ко 2-му чтению. Теперь за оскорбление людей чиновников ждет штраф от 50 до 150 тыс. или дисквалификация до 2 лет

Александр Хинштейн, депутат Госдумы РФ

Напомним, что законопроект представители нижней палаты парламента рассмотрят во втором чтении. Документ вводит административные штрафы в отношении государственных служащих, которые позволили себе оскорбить граждан.

Володин: новый проект подготовят вместо отозванных инициатив об изъятии детей из семьи.

 

Фото: Piter.tv

Теги: александр хинштейн, госдума, чиновники, штраф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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