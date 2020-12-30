Госдума в 2020 году приняла 122 закона по социальной тематике

Вячеслав Володин подвел итоги работы ГД за 2020 год.

Госдума России в 2020 году приняла 122 закона по социальной тематике. Об этом председатель нижней палаты парламента рассказал в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Депутат отметил, что 122 документа - это примерно каждая пятая инициатива из всех принятых в текущем году (около 20% от общего объема).

Пандемия нас заставила переформатировать повестку, которая изначально планировалась к рассмотрению. Мы должны были принять законы по защите наших граждан, расширить полномочия правительства, чтобы оно в оперативном режиме более эффективно принимало решения Вячеслав Володин, российский депутат

Напомним, что ранее спикер сообщал, что за год ГД приняла 553 закона. В 2019 году показатель составил только 530 одобренных законов.

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Видео: Youtube/Россия 24