Перелет российского VIP-самолета ВКС заинтересовал израильских журналистов

Журналисты обратили внимание на самолет Ту-134АК.

Самолет Ту-134АК, который стоит на вооружении 223-го летного отряда Министерства обороны РФ, совершил рейс из Израиля на базу российских Воздушно-космических сил в Сирии.

На факт перелета обратил внимание корреспондент израильского портала ynet Итай Блюменталь в своем Twitter, информирует Lenta.ru.

В своем аккаунте журналист показал снимок маршрута Ту-134АК, сделанный с помощью портала Flightradar. По нему видно, что самолет вылетел из Москвы в Тель-Авив, а потом отправился с аэродрома в провинцию Латакия, где базируются российские военнослужащие.

Блюменталь отметил, что такой путь для самолета РФ применяет редко. Комментаторы Twitter пояснили, что российские самолеты чаще всего летают через Кипр, потому что так безопаснее.

Отметим, самолет Ту-134АК в основном предназначается для ВВС России, а также для правительственных перевозок.

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Фото: Twitter / ItayBlumental