Украина отправила к границам Крыма беспилотник

СМИ предположили, что он был отправлен из Хмельницкой области.

Ряд украинских СМИ сообщает, что Вооруженные силы страны подняли в воздух ударно-разведывательный беспилотник Bayraktar TB2 и отправили его к границам Крымского полуострова.

Также отмечается, что на границе с Крымом уже расположен стратегический самолет радиотехнической разведки ВВС Британии RC-135W, к которому, предположительно, следовал украинский дрон. СМИ заявляют, что этот БПЛА перемещался на высоте около шести тысяч метров. Его скорость была максимум 230 километров в час.

Беспилотник "Bayraktar" Вооруженных сил Украины, по предположению украинских журналистов, начал свое перемещение с аэродрома в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Они подтверждают это тем, что радиус действия у аппарата всего 150 километров, что сопоставимо с расстоянием от аэродрома до границ с Крымом. Также СМИ предположили, что БПЛА мог управляться с борта британского самолета.

Ранее израильский беспилотник атаковал нефтяной танкер Ирана.

Фото: pixabay.com, avia.pro