В Sohu оценили деятельность американских военных после начала маневрирования российского "Белгорода".

Подлодка России обратила в бегство авианосец США. Об этом сообщили иностранные журналисты из китайского издания Sohu. По словам автора публикации, выход в море новейшей субмарины с секретным оружием РФ на борту является для американцев неожиданностью.

В Китае напомнили, что некоторое время назад подлодка "Белград" вышла в море для проведения испытаний. В США считают, что на борту субмарины находится уникальный подводный комплекс "Посейдон".

Противоречия между США и Россией вызывают серьезную озабоченность мирового сообщества...После многочисленных провокаций американских военных РФ наносит ответный удар, атомная подводная лодка с таинственным оружием покинула свой порт материал Sohu

Журналисты написали о том, что сразу после данных о том, что "Белгород" отправился на маневры, корабельная группа Военно-морских сил США вместе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр" получила приказ покинуть Средиземное море. В Китае полагают, что передислокация объектов может быть связана с тестами российских военных.

"Белгород" считается крупнейшей в мире атомной подводной лодкой с водоизмещением 24 тысячи тонн. Однако здесь дело не в ее размере, а в загадочном оружии, которое несет эта атомная субмарина

материал Sohu

Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия.

Видео: YouTube / US Military News