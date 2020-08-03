Эксперт прокомментировал угрозу перехвата управления "Посейдона" хакерами.

Назван риск перехвата российской торпеды "Судного дня". Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил военный эксперт Александр Жилин. Специалист объяснил, что подводный беспилотный плавательный аппарат "Посейдон" имеет множество преимуществ по сравнению с подлодками, на которых находятся экипажи. Ранее данный аппарат в Великобритании назвали машиной "судного дня".

Понятно, что возникают определенные риски, если, условно, хакеры попытаются перехватить управление. Но, побеседовав с нашими инженерами, конструкторами, я пришел к выводу, что защита от внешних вмешательств колоссальная Александр Жилин, военный эксперт

Александр Жилин рассказал, что торпеда "Посейдон" сможет постоянно находиться на боевом дежурстве и выполнять поставленные задачи. Он напомнил, что управление беспилотником будет вестись через программное обеспечение. При этом эксперт считает, что риски эксплуатации "Посейдона" невелики.

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