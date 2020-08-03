Назван риск перехвата российской торпеды "Судного дня". Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил военный эксперт Александр Жилин. Специалист объяснил, что подводный беспилотный плавательный аппарат "Посейдон" имеет множество преимуществ по сравнению с подлодками, на которых находятся экипажи. Ранее данный аппарат в Великобритании назвали машиной "судного дня".
Понятно, что возникают определенные риски, если, условно, хакеры попытаются перехватить управление. Но, побеседовав с нашими инженерами, конструкторами, я пришел к выводу, что защита от внешних вмешательств колоссальная
Александр Жилин, военный эксперт
Александр Жилин рассказал, что торпеда "Посейдон" сможет постоянно находиться на боевом дежурстве и выполнять поставленные задачи. Он напомнил, что управление беспилотником будет вестись через программное обеспечение. При этом эксперт считает, что риски эксплуатации "Посейдона" невелики.
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