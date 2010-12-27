В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"

Российское оружие содержит детали, созданные на рижском заводе.

В межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Р-30 "Булава-30" найдены латвийские микросхемы. Об этом сообщила "Лента.ру" со ссылкой на депутата Государственной Думы третьего и четвертого созывов Виктора Алксниса. Спикер сам является выпускником Рижского высшего военного авиационного инженерного училища летчиков.

Зарубежные технологии используются для проекта 955 "Борей". Устройства изготавливались на бывшем рижском предприятии "Альфа". Еще 15 лет назад министра обороны страны просили прокомментировать данный факт. Эксперты удивлялись, как детали из "натовской" страны могут присутствовать в военном оружии России.

Ведь Латвия - член НАТО, то есть является нашим вероятным противником, и неизвестно, какие "закладки" могут присутствовать во вражеских микросхемах. В ответ министр лишь развел руками заметил политик

Специалисты подозревают, что микросхемы могут содержать "закладки", передающие информацию противнику.

Ранее Piter.tv писал о том, что National Interest назвал российское "оружие Судного дня".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/