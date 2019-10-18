National Interest назвал российское "оружие Судного дня"

Мощнейшей в мире стала российская подлодка из проекта "Борей".

Американский журнал National Interest назвал российскую подводную лодку "настоящим оружием Судного дня". Такой чести удостоилась субмарина "Юрий Долгорукий" за ее способности в запуске ракет. Судно может одновременно запускать до четырех баллистических ракет "Булава".

Успешные испытания данного оружия прошли в акватории Белого моря, ракеты долетели до Камчатки. В общей сложности снаряды пролетели 5500 километров до указанного полигона. Иностранцы отметили, что сейчас аналогов субмарины нет, поэтому подлодку можно считать самой мощной в мире. Эксперты добавили, что она способна ликвидировать любую цель.

Напомним, что особая траектория полета "Булавы" затрудняет перехват снаряда для противника. Одна ракета весит около 40 тонн. Она способна выпустить до 40 ложных целей для преследователей и комплексов ПВО.

"Юрий Долгорукий" относится к проекту атомных подводных лодок "Борей". Это крупнейший российский ракетоносец. Он создан для патрулирования Тихого и Северного Ледовитого океана.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге началась разработка атомной подлодки пятого поколения.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Wendover Productions, World of Warships Official Channel