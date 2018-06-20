В Петербурге началась разработка атомной подлодки пятого поколения

Технические характеристики пока что не раскрываются, но "одним из видов ее ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" начало опытно-конструкторские работы (ОКР) под шифром "Лайка" по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Со слов источника, в конце 2018 "Малахит" завершил научно-исследовательскую работу под шифром "Хаски" с определением облика многоцелевой атомной подлодки. Проект был одобрен военным ведомством. Теперь начинается новый этап под шифром "Лайка" (создание подлодки пятого поколения). Технические характеристики пока что не раскрываются, но "одним из видов ее ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты "Циркон". Также подводная лодка будет оснащена искусственным интеллектом.

В Объединенной судостроительной корпорации не стали комментировать информацию о начале ОКР "Лайка".

На сегодняшний день в России строят серии многоцелевых субмарин четвертого поколения типа "Ясень" и стратегических подводных лодок типа "Борей".

Ранее на Piter.TV: Эксперт рассказал о техническом оснащении подводной лодки "Хаски".

Видео: Virtuoso/ YouTube