Эксперт рассказал о техническом оснащении подводной лодки "Хаски"

В России ведется разработка подводной лодки нового поколения "Хаски". Военные эксперты рассказали, каким оборудованием будут оснащены эти "субмарины будущего".

Атомная подлодка многоцелевого использования "Хаски" будет оснащена по последнему слову военной техники. В частности, на борту "Хаски" военные разместят подводных и воздушных дронов. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на экспертов в сфере ВПК.

В частности, эксперт Евгений Лисовский рассказал о деталях проекта.

"Об использовании подлодками подводных роботизированных беспилотников говорится не впервые. И разработчики субмарин и высокопоставленные военные ранее неоднократно называли это направление среди приоритетных. Например, в Центре роботехники Минобороны делают ставку на развитие тренда "умные, небольшие, много и недорого", что подтверждают и конкретные разработки. Повышение боевых возможностей атомных и неатомных подлодок будет происходить за счет интеграции в состав их вооружений перспективных роботизированных комплексов. Причем это могут быть, как способные взаимодействовать в рое дронов микророботы карманного типа для исследовательских и разведывательных миссий, так и что-то наподобие роботизированного комплекса "Суррогат», представляющий собой фактически полноценный имитатор подводной лодки», - комментирует ФБА "Экономика сегодня" военный эксперт Евгений Лисовский.

По мнению Лисовского, роботы должны будут обнаруживать подводные лодки противников. Эксперт также ожидает увеличения ударной силы субмарины. Те же беспилотники смогут запускать небольшие торпеды, а также устанавливать радиоэлектронные "заглушки".