Минобороны начинает испытания АПЛ "Белгород" с "Посейдоном".

Россия испытает оружие Судного дня. Об этом сообщили "РИА Новости". По данным журналистов, Минобороны России сообщило о начале тестов носителя новейшего стратегического вооружения. Речь идет об атомной подводной лодке К-329 "Белгород". На ее борту будет находиться беспилотный подводный аппарат "Посейдон", несущий ядерную боеголовку.

Эксперты уточнили, что аппарат будет представлять собой небольшую роботизированную атомную субмарину. Внешне он будет напоминать крупную торпеду. Западные аналитики считают, что "Посейдон" будет иметь массу в несколько десятков тонн. В связи с этим перевозить его смогут специальные АПЛ. На сегодняшний день миссию может выполнить подлодка "Белгород", которая проходит испытания, а также строящийся "Хабаровск".

Напомним, что Минобороны заявило в феврале 2020 года, что "Посейдон" подтвердил заявленные характеристики во время морских тестов. Дрон способен развивать скорость, недостижимую для подлодок, при этом он самостоятельно продумывает оптимальный маршрут к цели. Мощность боеголовки на "Посейдоне" достигает 100 мегатонн. Следует отметить, что советская "Царь-бомба" имела снаряд в 50-мегатонн. Этот заряд считался крупнейшим термоядерным на планете.

Запад усомнился, что у России есть "Сарматы" и "Авангарды".

Фото: Piter.tv