Станция "Судного дня" передала сообщение после разговора Путина и Трампа

На этот раз слушатели получили сообщения "азотобаск" и "ошолинь".

Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир сигнал. Это событие произошло после телефонного разговора, организованного между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом от 4 июня. Соответствующее заявление сделали авторы Telegram-канала "УВБ-76 логи", отслеживающее активность радиоточки. Согласно публикации, в 19:51 вечера среды по московскому времени в эфире прозвучали слова "азотобаск" и "ошолинь".

УВБ-76 является военной радиостанцией. Она создавалась в 1970-х годах. В основном станция транслирует слушателям короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". У общественности существует версия о том, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука". В последний раз станция передавала сигналы второго июня после завершения второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Тогда в эфире в разное время прозвучали слова "ибобаза" и "арапоблиц".

Напомним, что лидеры Кремля и Белого дома провели телефонный разговор 4 июня. Политики обсудили атаки Вооруженных сил Украины на российские аэродромы, а также результаты двусторонних переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Главы государств обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества друг с другом. Глава Белого дома положительно оценил разговор. Он указал, что продолжаются контакты по украинскому кризису и прочим не менее важным вопросам.

Радио "Судного дня" передало загадочные сообщения после встречи в Стамбуле.

Видео: Telegram / УВБ-76 логи