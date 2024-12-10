На мексиканском пляже нашли "рыбу Судного Дня"

Рыба могла получить ранение, поэтому отказывалась возвращаться в воду.

На мексиканском пляже очевидцы обнаружили редкую ремнетелую рыбу, известную мировой общественности как "рыба Судного дня". Необычное событие зафиксировано 9 февраля на пляже Плайя-Эль-Куэмаро, расположенном на территории Южной Калифорнии. Журналисты из иностранного издания People указали, что крупная и яркая рыба билась в воде. Специалисты уточнили, что такой вид редко можно застать живым. В длину подобные существа могут достигать 30 футов (около 9 метров).

Один из очевидцев отметил, что рыба сама подплыла к людям, подняв голову над водой. Мексиканцы несколько раз пытались отогнать рыбу в море, но она возвращалась. Один из отдыхающих предположил, что рыба могла пострадать из-за ран, поэтому планировал отнести её морскому биологу для изучения.

Ранее стало известно о том, что радиостанция УВБ-76, которую называют станцией "Судного дня", в феврале 2025 года передала необычно большое количество сообщений. В частности, 12 числа она дала в эфир 25 сигналов. В эти сообщения вошли такие разнообразные случайные слова и выражения, как "одоферт", "микропора", "синопсис", "бульвар", "нарта", "плагиат". Также эксперты отметили и необычные для этой станции двухсоставные слова

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Фото и видео: Telegram / Регнум