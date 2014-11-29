Иностранец указал на то, что стрелки часов Судного дня постоянно сдвигаются.

В США считают, что стрелки символических "Часов Судного дня", отображающих близость планеты к армагеддону, с окончания холодной войны и прихода к власти 42-го американского президента Билла Клинтона (управлял страной в период с 1993 по 2001 года), все ближе смещаются к "ядерной полуночи" из-за провокаций и бездумной политики, которые проводят власти в Белом доме. Соответствующее заявление сделал местный экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала журналиста Такера Карлсона.

С приходом к власти Клинтона ученые в ядерной сфере установили часы на 17 минут до полуночи. Это самая дальняя точка с начала эпохи ядерных вооружений. С того времени каждый президент США приближал нас к армагеддону - Клинтон, Буш-младший, Обама, Трамп, Байден - каждый из них наследовал часы и затем смещал. Джеффри Сакс, эксперт

Иностранец добавил, что действующий президент Джо Байден не способен изменить эту тенденцию, хотя в теории он должен был быть ответственным, обеспечивать безопасность государства, а не подталкивать мир к грани вымирания. Джеффри Сакс указал на то, что даже будучи дееспособным политик не удерживал страну от перехода за грань, так как делал заявления о том, что российскому лидеру Владимиру Путину надо покинуть свой пост, как будто США могут решить этот вопрос.

Сакс назвал вылазку ВСУ в Курскую область бессмысленной.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson