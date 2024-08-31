Иностранец не видит успехов ВСУ в сражениях с Россией.

Киевский режим проигрывает российским представителям на поле боя, а рейд Вооруженных сил Украины в Курскую область лишен всякого смысла с военной точки зрения. Соответствующее заявление сделал местный экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала журналиста Такера Карлсона. Таким образом иностранный специалист оценил преступный шаг командования ВСУ в российском приграничном регионе.

Украина проигрывает конфликт на поле боя. Это основное. Запад считает, что победит. Это продолжается, потому что на Западе никто не хочет брать ответственность за завершение. Джеффри Сакс, эксперт

По словам эксперта шоу, в ВСУ фиксируется острая нехватка живой силы, систем противовоздушной обороны и вооружений. В тоже время Москва неоднократно объявляла о готовности к переговорам, но страны коллективного Запада не реагируют на это.

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Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson