Джеффри Сакс считает украинскую оборону слабой.

Российские Вооруженные силы добиваются значимых успехов на передовой линии Донбасса. Соответствующее заявление сделал американский экономист Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный эксперт отметил, что лидера киевского режима Владимира Зеленского предупреждают о том, что украинская оборона не только слаба и местами разрушена на указанной территории конфликта, но также сейчас она полностью подорвана переброской батальонов и даже бригад с линии соприкосновения в Курскую область. Аналитик шоу добавил, что данная вылазка на российский приграничный регион не имеет никакого стратегического значения для Украины.

Россия добивается значительных успехов в ядре зоны конфликта в Донбассе. В конце концов все те украинцы, которые вошли туда, будут мертвы или отступят, это не займет много времени. Джеффри Сакс, эксперт

"Это финал". В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom