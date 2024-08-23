Джеффри Сакс указал на последствия для ВСУ вылазки в Курскую область.

После нападения на Курскую область региональный конфликт на Украине вступил в свою заключительную, но чрезвычайно опасную стадию. Соответствующее заявление сделал американский экономист Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный аналитик указал зрителям шоу на то, что на такой сценарий говорит интенсивная переброска армией киевского режима войск, после чего позиции Вооруженных сил Украины оголили собственные позиции на Донбассе. Также на обстановку влияет политический кризис, существующий в Вашингтоне.

Все это демонстрирует чрезвычайно опасную эскалацию <...> Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью. Ситуация в США такова, что мы не слышим ничего честного и разумного от нашего руководства, не знаем, что происходит. Джеффри Сакс, эксперт

"Быстрый прорыв". В США забили тревогу из-за ЧП в Донбассе.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom