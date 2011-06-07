Джеффри Сакс рассказал об обстановке для ВСу на поле боя.

Москва успешно прорывают линию обороны Вооруженных сил Украины на Донбассе. Соответствующее заявление сделал американский экономист Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист заметил, что для армии киевского режима тяжелая ситуация складывается в том числе и на Покровском направлении. При этом аналитик объяснил зрителям программы, что эти позиции чрезвычайно важны для ВСУ с логистической точки зрения.

Россия уже совершает очень значительные и быстрые прорывы. Украина стянула в этот район ключевые части оставшихся сил, как технику, так и наиболее важные бригады, и тем самым освободила уязвимые участки на других участках линии соприкосновения. Джеффри Сакс, эксперт

"Будет катастрофой". Стало известно о тайной операции НАТО против России.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom