Москва успешно прорывают линию обороны Вооруженных сил Украины на Донбассе. Соответствующее заявление сделал американский экономист Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист заметил, что для армии киевского режима тяжелая ситуация складывается в том числе и на Покровском направлении. При этом аналитик объяснил зрителям программы, что эти позиции чрезвычайно важны для ВСУ с логистической точки зрения.
Россия уже совершает очень значительные и быстрые прорывы. Украина стянула в этот район ключевые части оставшихся сил, как технику, так и наиболее важные бригады, и тем самым освободила уязвимые участки на других участках линии соприкосновения.
Джеффри Сакс, эксперт
"Будет катастрофой". Стало известно о тайной операции НАТО против России.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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