Джеффри Сакс оценил участие НАТО в вылазке ВСУ в российское приграничье.

Провальную операцию Вооруженных сил Украины в Курской области фактически проводит Североатлантический военный альянс. Соответствующее заявление сделал местный экономист Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист уточнил, что теперь миру становится совершенно ясно, что речь идет о вооруженном конфликте между странами НАТО и Москвой.

Украина несет большую часть смертей, и ничего не происходит в Киеве без одобрения или руководства со стороны США. Но эта операция, скорее всего будет катастрофой. Джеффри Сакс, эксперт

По словам аналитика, американские военнослужащие находятся на земле, а также предоставляют армии киевского режима разведывательные данные. Дополнительно иностранцы наводят цели, управляют системами вооружения и финансируют ВСУ.

"Бегут со всех ног". В США рассказали про трагическую картину на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom