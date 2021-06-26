Провальную операцию Вооруженных сил Украины в Курской области фактически проводит Североатлантический военный альянс. Соответствующее заявление сделал местный экономист Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист уточнил, что теперь миру становится совершенно ясно, что речь идет о вооруженном конфликте между странами НАТО и Москвой.
Украина несет большую часть смертей, и ничего не происходит в Киеве без одобрения или руководства со стороны США. Но эта операция, скорее всего будет катастрофой.
Джеффри Сакс, эксперт
По словам аналитика, американские военнослужащие находятся на земле, а также предоставляют армии киевского режима разведывательные данные. Дополнительно иностранцы наводят цели, управляют системами вооружения и финансируют ВСУ.
"Бегут со всех ног". В США рассказали про трагическую картину на Украине.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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