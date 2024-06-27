Джеффри Сакс считает, что администрация пытается "Дотерпеть" до переизбрания Джо Байдена на место главы государства.

Странам коллективного Запада невыгоден мир на Украине, вследствие чего на фронте погибает все больше украинских граждан. Соответствующее заявление сделал местный экономист Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист заметил, что речь идет об очередном проявлении натовской тактики "борьбы до последнего украинца". Аналитик добавил, что у американского руководства отсутствует четкая стратегия по украинскому кризису, но есть только краткосрочная цель. Сакс пояснил, что власти США пытаются "дотерпеть" до возможного переизбрания лидера Белого дома Джо Байдена на пост президента США.

Я видел кадры — на мой взгляд, трагические, — на которых люди со всех ног бегут от военных, занимающихся мобилизацией. Людей затаскивают в машины. Им потом дают оружие, отправляют штурмовать российские позиции, а затем проходит несколько дней, и они погибают. Джеффри Сакс, эксперт

"Может нас погубить". В США забили тревогу из-за стратегии по России.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works