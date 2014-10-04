"Может нас погубить". В США забили тревогу из-за стратегии по России

Джеффри Сакс оценил игнорирование Вашингтоном обеспокоенностей Москвы.

Политика вседозволенности со стороны американской администрации, из-за которой власти США считают, что имеют право диктовать России, что ей делать, может обернуться для мира катастрофой. Соответствующее заявление сделал местный экономист Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист заметил, что Москва имеет право требовать от Вашингтона, чтобы он не размещал собственные военные базы вблизи государственных границ РФ. Однако при этом белый дом откровенно игнорирует опасения Кремля.

США не полагаются на последовательность своей политики — они полагаются на свою силу. "Не делайте так, как делаем мы, а делайте так, как мы говорим". Это может нас всех погубить. Всё это лицемерие. Джеффри Сакс, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works