Джеффри Сакс оцени планы киевского руководства по конфликту между НАТО и Россией.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский представляет угрозу для всего мира, желая развязать масштабную мировую войну. Соответствующее заявление сделал американский экономист Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист указал зрителям шоу на то, что стремлением наносить западным вооружением удары по объектам, расположенным на российской территории, президент Украины подводит мир к опасной катастрофе, в то время пока администрация в Вашингтоне ничего не делает для того, чтобы избежать последствий.

На мой взгляд, Зеленский представляет для мира угрозу, потому что — чего он хочет? Он хочет полномасштабной войны между НАТО и Россией, ведь в войне между Украиной и Россией первая проиграет. Поэтому он пытается втянуть НАТО в полномасштабную войну. Меня это возмущает до глубины души". Джеффри Сакс, эксперт

Джеффри Сакс уточнил, что ради детей и внуков во всем мире мировое сообщество должно избегать подобных идей, так как они являются совершенно безответственными.

"Уже сделали ставку". В США объяснили, почему не ведут переговоры с Россией.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom