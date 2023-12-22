Джеффри Сакс обвинил власти США в нежелании слушать оппонентов на геополитической арене.

Вашингтонская администрация до сих пор не ведет мирные переговоры с Россией по региональному кризису на территории Украины потому, что они уже сделали высокую ставку на победу армии киевского режима. Соответствующее заявление сделал экономист, профессор Колумбийского университета в интервью журналисту США Такеру Карлсону. Иностранный специалист заметил, что подобные провокации со стороны Белого дома сложились на почве иллюзий о собственном превосходстве. Эксперт заметил, что они длятся десятилетиями, но только сейчас мир видит последствия.

Власти США рассчитывали, что добьются своего при помощи блефа или за счет превосходства сил и финансов. Они просто сделали ставку, но не на себя, а на чужие жизни, на чужую страну, на чужие деньги. Ставка оказалась неверной — Путин сказал "нет". Джеффри Сакс, экономист США

Джеффри Сакс уточнил, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году американцы не хотели слушать никаких предупреждений российского президента Владимира Путина о нарушении красных линий России. Экономист полагает, что власти США считали, что во внешней политике могут делать все, что хотят.

Американский экономист обвинил США в подрыве "Северного потока".

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson