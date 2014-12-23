Пентагон заплатит почти миллиард долларов за улучшение самолета Судного дня

В США раскрыли подробности госконтракта на создание проекта Е-4В.

Американское министерство войны потратит почти миллиард долларов на модернизацию и обслуживание самолета Судного дня Е-4В. Соответствующее заявление официально опубликовано пресс-службой Пентагона. Известно, что выполнить работы компания-подрядчик обязуется до 24 июня 20237 года.

Компания Strategic Mission Systems получила контракт с неопределенным объемом поставок и максимальной суммой в 984 миллиона долларов на техническое обслуживание и модернизацию E-4B. пресс-служба Пентагона

Напомним, что ВВС США запросили 2,2 миллиарда долларов из федерального бюджета на разработку нового самолета Судного дня E-4C, который заменит собой устаревающую модель E-4B. Военный борт будет защищен от воздействия ядерного взрыва и электромагнитного импульса. На самолете лидера Белого дома, шеф Пентагона и другие ключевые должностные лица США смогут руководить войсками в случае уничтожения противником наземных штабов.

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