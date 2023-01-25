В ТГ-канале "УВБ-76 логи"рассказали о двух сообщениях в эфире.

Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир два сигнала после окончания переговоров России и Украины в Стамбуле от второго июня. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность. Согласно материалам, в 16 часов вечера по московскому времени в эфире прозвучало слово "ибобаза", а в 17:32 — "арапоблиц". УВБ-76 представляет из себя военную радиостанцию, созданную в 1970-х годах. Она в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Также радио считается "Станцией Судного дня", так как существует версия о том, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".

Напомним, что в оследний рай раз станция передавала сигналы 29 мая. Тогда в эфире в разное время слушатели заметили, что прозвучали такие слова как "лучоторг" и "копна". В понедельник, 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд двусторонних переговоров между российской и украинской делегациями. рабочее мероприятие продолжалось более одного часа во дворце Чираган.По результатам встречи руководитель российской переговорной группы Владимир Мединский указал СМИ, что Москва и Киев договорились о масштабном обмене военнопленными. Известно, что больные и тяжелораненые солдаты и офицеры будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные молодые люди в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена между странами составит не менее одной тысячи человек.

На мексиканском пляже нашли "рыбу Судного Дня".

Фото и видео: Telegram / УВБ-76 логи