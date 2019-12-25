Запад усомнился, что у России есть "Сарматы" и "Авангарды"

В Yleisradio Oy усомнились в словах Путина о новейшем вооружении.

Запад усомнился, что у русских есть "Сарматы" и "Авангарды". Об этом сообщила финская общественная телерадиокомпания Yle (Yleisradio Oy). Специалисты предполагают, что Владимир путин мог блефовать, когда говорил о новейшем вооружении. В качестве аргумента журналисты привели факт того, что на параде Победы в 2020 году в Москве не будут представлены образы "военных игрушек" президента РФ.

В частности, речь шла о гиперзвуковой ракете "Кинжал". Стоит напомнить, что ее общественность видела ее в 2018 году в небе над Кремлем. Снаряд нес истребитель МиГ-31. В Финляндии считают, что остальные виды новейшего оружия все еще находятся на чертежах, а остальное супероружие и вовсе "придется подождать".

Российские специалисты заметили, что показать подводный беспилотник "Посейдон" во время парада было бы проблематично. Минобороны не спешит показывать иностранным коллегам образцы новейших видов вооружения. Однако многие их них уже находятся на вооружении в армии. В частности, "Сарматы" и "Авангарды" находятся на боевых дежурствах в дивизиях РВСН.

Агентство Sina назвало истребители Су-35 ночным кошмаром турецких ВВС.