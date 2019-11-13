"Посейдон" нанесен непоправимый ущерб западному ил восточному побережью Америки.

Военный политолог назвал супероружие России, способное "обнулить" США. Об этом журналистам "Известий" заявил директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По словам эксперта, основной целью подводного беспилотного плавательного аппарата "Посейдон" станет территория Америки. Специалист отмечает, что ядерная боеголовка "Посейдона" может держать "под прицелом" всю береговую линию США.

Учитывая возможности аппарата, речь идет о прибрежных территориях США Александр Михайлов, директор Бюро военно-политического анализа

Эксперт объяснил, что российский "Посейдон" может сделать неэффективной любую береговую охрану любого противника. Аппарат будет оснащен зарядом такой мощности, которая нанесен непоправимый вред восточному или западному побережью США, а также местному населению.

Стало известно, когда спустят на воду подлодку с "Посейдоном".

Видео: Youtube/ Минобороны России