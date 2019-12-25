В Sohu рассказали о российской системе "Филин".

Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия. Китайские журналисты рассказали о том, что в ближайшее время Военно-морской флот России получит станцию для создания визуально-оптических помех "Филин".

Авторы публикации отметили, что комплекс предназначен для вывода из строя личного состава противника. Система воздействует на зрачки и зрительные нервы военнослужащих. "Филин" также способен провоцировать появление галлюцинаций у солдат. В результате применения такого оружия у военных должна начаться паника.

В Sohu отметили, что у "Филина" зафиксирован малый радиус действия. Он составляет всего около пяти километров. Из-за этого его можно применять только во время ближнего боя. Журналисты напомнили, что в Вашингтоне заявили, что получили подобное оружие еще восемь лет назад. В КНР уверены, что российская разработка опережает все имеющиеся аналоги.

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