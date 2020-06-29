На Западе отмечают полную оцифрованность ЗРК С-350 "Витязь"

В Sohu сравнили российские и китайские ЗРК.

На Западе отмечают полную оцифрованность ЗРК С-350. Китайские журналисты сообщили, что российский "Витязь" добился значительных успехов. Комплекс успешно производится и реализовывается иностранным заказчикам. В Sohu отметили, что ранее Пекин занимался исключительно импортом ЗРК у России, но сейчас власти готовы оказать Москве конкуренцию на международном рынке вооружений.

В Sohu добавили, что FD-2000 известен как "китайская версия С-300", хотя на самом деле его боевая мощь превышает этот ЗРК. В СМИ отметили, что китайский комплекс FD-2000 по своим характеристика мсопоставим с российскими С-400, но гораздо дешевле его. Пекинский ЗРК покупают военные из Алжира, Марокко, Туркмении и Узбекистана.

Sohu назвал "загадочное оружие", которым РФ способна отбить атаку США.

Видео: Youtube/Минобороны России