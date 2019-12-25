Sohu назвал "загадочное оружие", которым РФ способна отбить атаку США

В Китае объяснили, как РФ будет защищаться от Америки в случае нападения.

Журналисты китайского Sohu назвали "загадочное оружие", которым РФ способна отбить атаку США. Авторы материала считают, что сейчас Америка прорабатывает возможность нападения на территорию РФ через Полярный круг, так как этот путь являетсЯ самым коротким. По мнению военных экспертов, в случае войны США будет атаковать крупные промышленные центры Урала и Сибири.

В Sohu отметили, что уже сейчас РФ имеет оружие, способное отразить нападение американцев. В составе Северного флота РФ есть "Цирконы", Су-35 и МиГ-31. Москва также может разместить для защиты собственных границ в Арктическом регионе комплексы С-500. Серийное производство "Прометеев" начнется уже в 2021 году. Их характеристики держатся военными в секрете, поэтому в Китае оружие называют "загадочным".

Предварительно известно, что С-500 может атаковать цели в космосе. В частности, влиять на низкоорбитальные спутники и блокировать гиперзвуковые ракеты.

Sohu: Россия накажет США за попытку перекрыть Северный морской путь.