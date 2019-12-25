Это произойдет не раньше середины 2020-ых годов.

Эксперт рассказал, когда серийный ПАК ДА поднимется в воздух. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. Специалист считает, что первый серийный стратегический бомбардировщик шестого поколения в РФ поднимется в небо не раньше середины 2020-ых годов.

В настоящее время сложно говорить о ПАК ДА, поскольку даже облик не обнародован Андрей Фролов, главный редактор журнала "Экспорт вооружений"

Эксперт отметил, что строительство самолета будет вестись на протяжении нескольких лет. Разработкой боевой авиамашины занимаются представители конструкторского бюро Туполева. Изготовление самолета развернуто на территории Казанского авиационного завода, входящего в состав Объединенной авиастроительной компании.

В Sohu восхитились новым двигателем для российского Су-57.