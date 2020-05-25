"Изделие 30" будет совершеннее, чем американский F119.

В Sohu восхитились новым двигателем для российского Су-57. Китайские журналисты рассказали о том, что российские истребители пятого поколения получат новые двигатели. Техника получило название "Изделие 30". Оснащение, которое назвали "одним из самых совершенных моторов в мире", позволит самолетам совершенствовать скоростные характеристики и маневренность.

Согласно информации от источников Sohu, новые двигатели Су-57 получат в период с 2023 по 2025 года. В технической плане "изделие 20" будет более продвинутым устройством, чем двигатель F119, который используется в американских истребителях F-22. Преимуществами российского мотора считается высокая тяга и небольшой расход топлива.

Китайские аналитики рекомендуют властям КНР перенимать опыт строительства двигателей для самолетов у России. Они считают, что Китай в данном вопросе уступает РФ.

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Видео: Youtube/ Минобороны России