Sohu составил топ-10 "таинственных" достопримечательностей РФ.

В Китае назвали десять самых загадочных мест России. Об этом заявили журналисты из Sohu. Они считают, что территория РФ поражает туристов бескрайними просторами и великолепными пейзажами. Авторы публикации выделили топ-10 локаций, которые в КНР назвали таинственными.

В рейтинг китайского издания попали Саамские лабиринты в Карелии, Китовая аллея на острове Итыгран, Кашкулакская пещера в Хакасии (Пещера Черного дьявола), Телецкое озеро на Алтае. Среди загадочных достопримечательностей России иностранцы отметили Васюганские болота, расположенные в Западной Сибири. Этот участок авторы материала считают "русской Амазонкой".

В перечень Sohu вошла уральская гора Холатчахль. Объект получил известность из-за трагедии, произошедшей в 1959 году. Тогда на "горе мертвецов" погибла группа Дятлова. Журналисты упоминают Плещеево озеро в Переславле-Залесском, озеро Светлояр в Нижегородской области ("русская Атлантида"). В Китае не обделили вниманием город Аркаим в Челябинской области. Там около четырех тысяч лет назад находилось древнее поселение южноуральцев.

Замыкает рейтинг загадочных мест России Патриаршие пруда в Москве. В Китае отметили данную локацию благодаря истории, которую Михаил Булгаков рассказал в своем романе "Мастер и Маргарита".

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