Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

В Китае объяснили, почему учения США и Великобритании в Арктике можно назвать неудачными.

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu. По мнению экспертов, американские и британские эсминцы оказались не готовы к экстремальному арктическому климату. Суровые погодные условия негативно сказались на техническом состоянии кораблей.

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В Sohu рассказали, что иностранные корабли вернулись домой в "удручающем состоянии". В холодных условиях из строя вышла большая часть бортового оборудования, системы вооружения. Китайские специалисты рекомендуют американцам и британцам "поучиться у ВМФ России", но пока что учения НАТО они называют неудачными. Ситуация в Арктике показала низкую конкурентоспособность военной морской техники военного альянса по сравнению с оснащением РФ.

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Видео: YouTube / Минобороны России