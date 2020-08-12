В Sohu оценили характеристики российского танка в экстремальных условиях.

Sohu перечислило преимущества танка Т-80БВМ перед "Абрамсом" в Заполярье. Китайское издание объяснило, что российские газотурбинные танковые двигатели имеют больше достоинств перед американскими боевыми машинами.

Напомним, что Т-80БВМ предназначены для использования в суровых арктических условиях. Техника имеет уникальные характеристики, которые позволяют им добиваться преимущества перед иностранными танками. В частности, российская техника может заводиться и нормально функционировать при невероятно низких температурах. Танки из РФ также не имеют аналогов по скоростных параметрам. Разработчикам удалось добиться этого за счет установки газотурбинных, а не дизельных двигателей.

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Напомним, что при температуре ниже 30 градусов по Цельсию газотурбинный двигатель способен начинать движение без предварительного прогрева. Дизельные силовые установки не имеют такого преимущества. Танки с дизельными двигателями приходится разогревать течение 30-60 минут.

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