Японские читатели недопустимым появление такой монеты.

Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев. Она посвящена Курильской десантной операции, которая прошла в августе-сентябре 1941 года.

Новость о выходе монеты опубликовало японское издание Hokkaido Shimbun.

Монета выпущена двухмиллионным тиражом. На её оборотной стороне изображена памятная стела советским воинам-освободителям Курил. Она установлена в Петропавловске-Камчатском.

Японские читатели недопустимым появление такой монеты с соответствующими изображениями. Это следует из комментариев под новостью издания. Комментаторы считают создание монеты подтверждением того, что Россия не собирается возвращать Курилы Японии. Они призвали свою страну выпустить в ответ свою монету с изображением островов.

Ранее Японию разозлило открытие центра МЧС на Курилах.

Видео: МИД России