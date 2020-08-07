Комментаторы в социальных сетях уверены, что Россия снова показала, что так называемые северные территории принадлежат ей.

Японию разозлило открытие центра МЧС на Курилах. Об этом сказано в статье портала Yahoo News Japan.

Церемония открытия состоялась 5 августа на курильском острове Кунашир. Рядом с центром установлена памятная плита. На ней высечены слова императора Николая I: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен". Аудитория японского начала высказывать гневные комментарии в адрес России:

Дипломатия Абэ в отношении России была одним из самых крупных провалов послевоенной политики. – пользователь dda

На возврат острова можно больше не надеяться. Надо прекратить взаимодействие в дружественном ключе. – пользователь IKS

Если Япония на самом деле хочет вернуть острова, ей нужно ядерное оружие. – пользователь Asa

Напомним, спор за Курилы идет между Москвой и Токио много десятилетий. Стороны пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые Токио называет "северными территориями".

Ранее мы сообщили, что Цепкало уверен, что Минск не выдаст Киеву задержанных россиян.

Видео: МИД России