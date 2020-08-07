Японию разозлило открытие центра МЧС на Курилах. Об этом сказано в статье портала Yahoo News Japan.
Церемония открытия состоялась 5 августа на курильском острове Кунашир. Рядом с центром установлена памятная плита. На ней высечены слова императора Николая I: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен". Аудитория японского начала высказывать гневные комментарии в адрес России:
Дипломатия Абэ в отношении России была одним из самых крупных провалов послевоенной политики.
– пользователь dda
На возврат острова можно больше не надеяться. Надо прекратить взаимодействие в дружественном ключе.
– пользователь IKS
Если Япония на самом деле хочет вернуть острова, ей нужно ядерное оружие.
– пользователь Asa
Напомним, спор за Курилы идет между Москвой и Токио много десятилетий. Стороны пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые Токио называет "северными территориями".
Ранее мы сообщили, что Цепкало уверен, что Минск не выдаст Киеву задержанных россиян.
Видео: МИД России
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