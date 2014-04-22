Трамп и премьер Японии подписали соглашение о редкоземельных минералах

Документ направлен на укрепление энергетической и технологической безопасности двух государств.

Президент США Дональд Трамп и премьер Японии Санаэ Такаити подписали соглашение о сотрудничестве в области критически важных минералах. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Переговоры между лидерами двух стран прошли 28 октября в Токио. Трамп впервые с 2019 года прибыл в Японию с официальным визитом. Также сообщается, что глава Белого дома и премьер Японии подписали соглашения о "новом золотом веке альянса" между двумя странами.

В пресс-службе Белого дома отметили, что течение шести месяцев после подписания рамочного соглашения Вашингтон и Токио примут меры по поддержке проектов по производству конечной продукции для поставки покупателям в США, Японии и странах-единомышленниках. Подписанный документ направлен на укрепление энергетической и технологической безопасности двух государств.

Видео: YouTube / The White House