Лавров считает интересным вопросом, откуда у ФРГ есть знания для определения "Новичка"

Он отметил, что без них Франция, Германия и Швеция не смогли бы за три дня выявить, что это было вещество из группы "Новичка".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает интересным вопросом, откуда у Германии есть знания для определения "Новичка". Заявление он сделал на пресс-конференции по итогам работы российского МИДа в 2020 году.

Он отметил, что ранее Германия, как и Великобритания после дела Скрипалей, заявляла, что не вели исследовательских работ по "Новичку".

Соответственно, у них не должно быть соответствующих маркеров и соответствующих технологий. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он отметил, что без них Франция, Германия и Швеция не смогли бы за три дня выявить, что это было вещество из группы "Новичка". Лавров подчеркнул, что Генпрокуратура РФ направляла соответствующие запросы в Минюст ФРГ.

Ранее Лавров исключил возможность присоединения Нагорного Карабаха к России.