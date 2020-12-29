По его словам, у российской стороны даже мыслей о присоединении не было.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил возможность присоединения Нагорного Карабаха к России. Заявление он сделал на пресс-конференции, посвящённой итогам работы российского МИДа в 2020 году.

Как я понимаю, независимость Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

По его словам, у российской стороны даже мыслей о присоединении не было. Глава МИД РФ, что все вопросы, связанные с Карабахом, в первую очередь должны решать Армения и Азербайджан. Лавров подчеркнул, что никаких секретных дополнительных пунктов в трёхстороннем соглашении нет.

Ранее Лавров заявил, что ему известно о планах заблокировать Telegram на Западе.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia