Он посчитал данную инициативу "интересной".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему известно о планах заблокировать Telegram на Западе. Заявление он сделал на пресс-конференции, посвящённой итогам работы МИД РФ в 2020 году.

Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Он посчитал данную инициативу "интересной".

Ранее Лавров назвал блокировку Трампа в соцсетях провалом американских властей.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia