Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему известно о планах заблокировать Telegram на Западе. Заявление он сделал на пресс-конференции, посвящённой итогам работы МИД РФ в 2020 году.
Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ
Он посчитал данную инициативу "интересной".
Ранее Лавров назвал блокировку Трампа в соцсетях провалом американских властей.
Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все