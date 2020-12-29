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Лавров заявил, что ему известно о планах заблокировать Telegram на Западе

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Он посчитал данную инициативу "интересной".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему известно о планах заблокировать Telegram на Западе. Заявление он сделал на пресс-конференции, посвящённой итогам работы МИД РФ в 2020 году.

Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Он посчитал данную инициативу "интересной".

Ранее Лавров назвал блокировку Трампа в соцсетях провалом американских властей.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia 

Теги: лавров, мид рф, телеграм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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