Лавров назвал блокировку Трампа в соцсетях провалом американских властей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал блокировку действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях провалом американских властей, так как они лишили граждан способа получения информацию.
Речь-то не о Трампе, речь о том, я еще раз повторю, что государство грубо провалилось по выполнению своих обязательств по обеспечению доступа к информации.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Он отметил, что ситуация представляется так, будто администрация не имела отношения к блокировкам аккаунтов и всё это решения корпораций, которые якобы не скованы никакими соглашениями.
Это все от лукавого.
По его словам, в пактах и решениях ОБСЕ, которые приняты на самом высоком уровне, прописана обязанность государства предоставлять гражданам открытый доступ к информации.
Ранее Лавров обвинил США и союзников в давлении на другие страны с помощью пандемии.
Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia
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