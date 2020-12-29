Лавров назвал блокировку Трампа в соцсетях провалом американских властей

В пактах и решениях ОБСЕ прописана обязанность государства предоставлять гражданам открытый доступ к информации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал блокировку действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях провалом американских властей, так как они лишили граждан способа получения информацию.

Речь-то не о Трампе, речь о том, я еще раз повторю, что государство грубо провалилось по выполнению своих обязательств по обеспечению доступа к информации. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он отметил, что ситуация представляется так, будто администрация не имела отношения к блокировкам аккаунтов и всё это решения корпораций, которые якобы не скованы никакими соглашениями.

Это все от лукавого.

По его словам, в пактах и решениях ОБСЕ, которые приняты на самом высоком уровне, прописана обязанность государства предоставлять гражданам открытый доступ к информации.

Ранее Лавров обвинил США и союзников в давлении на другие страны с помощью пандемии.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia