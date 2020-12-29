Он напомнил о постановлении ООН, в котором призывалось остановить "односторонние нелегитимные санкции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США и союзников в давлении на другие страны с помощью пандемии. Заявление он сделал на пресс-конференции по итогам работы МИД РФ в 2020 году.

По словам главы ведомства, США и союзные им страны наращивают давление на другие государства, вмешиваются во внутренние дела, используют шантаж. Он отметил, что жертвой таких действий стала, например, Белоруссия.

К сожалению, не везде и не всегда такое стремление к солидарности к совместной работе в условиях пандемии проявлялось. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он напомнил о постановлении ООН, в котором призывалось остановить "односторонние нелегитимные санкции в части поставок медикаментов". Также там говорилось о продуктах питания, медицинских спецсредств для борьбы с пандемией.

Министр заметил, что Москва выступала за создание зелёных коридоров в международной торговле, однако западные партнёры к данным призывам не прислушалась.

Ранее Лавров заявил, что РФ ждет предложений по продлению ДСНВ от новой администрации США.

Видео: МИД России