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Лавров заявил, что РФ ждет предложений по продлению ДСНВ от новой администрации США

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Нынешняя американская администрация приняла решение о выходе из многих международных договоров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ ждет предложений по продлению ДСНВ от новой администрации США. Однако он отметил, что в случае пересмотра решения российская сторона "не будет пить шампанское", так как реалистично оценивает происходящее.

Министр подчеркнул, что нынешняя американская администрация приняла решение о выходе из многих международных договоров — например, ВОЗ, ЮНЕСКО, СПЧ.

Посмотрим. Еще раз, мы никаких иллюзий не питаем, не будем "пить шампанское".

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров заявил, что история с Навальным нужна Западу для отвлечения внимания от своих кризисов.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia 

Теги: договор по открытому небу, лавров, мид рф, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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