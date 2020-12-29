Нынешняя американская администрация приняла решение о выходе из многих международных договоров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ ждет предложений по продлению ДСНВ от новой администрации США. Однако он отметил, что в случае пересмотра решения российская сторона "не будет пить шампанское", так как реалистично оценивает происходящее.

Министр подчеркнул, что нынешняя американская администрация приняла решение о выходе из многих международных договоров — например, ВОЗ, ЮНЕСКО, СПЧ.

Посмотрим. Еще раз, мы никаких иллюзий не питаем, не будем "пить шампанское". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров заявил, что история с Навальным нужна Западу для отвлечения внимания от своих кризисов.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia