Лавров заявил, что история с Навальным нужна Западу для отвлечения внимания от своих кризисов

Он отметил, что комментарии по поводу задержания политика написаны "как под копирку".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что история с оппозиционным политиком Алексеем Навальным нужна Западу для отвлечения внимания от своих кризисов. Мнением он поделился на пресс-конференции по итогам работы МИДа в 2020-м году.

Мы видели, как ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он отметил, что комментарии по поводу задержания политика написаны "как под копирку". Лавров отметил, что это на руку европейским политикам, так как "либеральная модель развития" находится в "глубочайшем кризисе".

Ранее мы писали, что Навального задержали на паспортном контроле в Шереметьево.

Видео: МИД России