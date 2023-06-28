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Захарова сообщила, что новые поставки оружия со стороны Запада ведут к эскалации боевых действий на Украине

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Дипломат отметила, что результатом подобных действий становятся многочисленные жертвы, в том числе, среди мирного населения региона.

Новые поставки оружия на Украину со стороны Запада ведут лишь к эскалации текущего конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в среду, 28 июня.

Дипломат отметила, что результатом подобных действий становятся многочисленные жертвы, в том числе, среди мирного населения региона.

Также Захарова подчеркнула, что Запад предпринимает  "безответственные шаги", поставляя вооружение Киеву.

Ранее Захарова назвала невозможным определение исхода украинского конфликта без участия России.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид рф
Категории: Лента новостей,

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