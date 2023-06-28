Захарова сообщила, что новые поставки оружия со стороны Запада ведут к эскалации боевых действий на Украине

Новые поставки оружия на Украину со стороны Запада ведут лишь к эскалации текущего конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в среду, 28 июня.
Дипломат отметила, что результатом подобных действий становятся многочисленные жертвы, в том числе, среди мирного населения региона.
Также Захарова подчеркнула, что Запад предпринимает "безответственные шаги", поставляя вооружение Киеву.
Ранее Захарова назвала невозможным определение исхода украинского конфликта без участия России.
Фото и видео: МИД России
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