Захарова сообщила, что новые поставки оружия со стороны Запада ведут к эскалации боевых действий на Украине

Дипломат отметила, что результатом подобных действий становятся многочисленные жертвы, в том числе, среди мирного населения региона.

Новые поставки оружия на Украину со стороны Запада ведут лишь к эскалации текущего конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в среду, 28 июня.

Дипломат отметила, что результатом подобных действий становятся многочисленные жертвы, в том числе, среди мирного населения региона.

Также Захарова подчеркнула, что Запад предпринимает "безответственные шаги", поставляя вооружение Киеву.

Ранее Захарова назвала невозможным определение исхода украинского конфликта без участия России.

Фото и видео: МИД России